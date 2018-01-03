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The Wall Street Journal: журнал Playboy может потерять печатную версию

Киев • УНН

 • 12699 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Издатели могут отказаться от выпуска печатной версии известного мужского журнала Playboy. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

The Wall Street Journal: журнал Playboy может потерять печатную версию

По сведениям источников издания, руководство компании Playboy Enterprises, которая выдает Playboy, “серьезно задумывается о будущем печатной версии журнала, хотя окончательное решение еще не принято”. “Мы хотим сосредоточиться на том, что мы называем „мир Playboy“, который гораздо шире, чем небольшое печатное издание, унаследованное из прошлого”, — приводятся в публикации слова руководителя Playboy Enterprises Бена Кона.

В материале отмечается, что контрольным пакетом акций Playboy Enterprises в настоящее время владеет компания Rizvi Traverse, Кон является партнером в ней. При этом 35% доля в Playboy Enterprises принадлежала основателю Playboy Хью Хефнеру, который умер в сентябре 2017 года. Теперь она перешла в собственность его наследников. Они, по сведениям источников издания, в настоящее время ведут переговоры о продаже этой доли Rizvi Traverse.

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Между Хефнером и Rizvi Traverse были договоренности, согласно которым печатная версия Playboy не прекратит выходить при жизни основателя журнала. Кроме того, в Хефнера были полномочия, позволяющие ему накладывать запрет на некоторые сделки. Эти права к его наследников не перешли.

В публикации The Wall Street Journal говорится, что в последние годы печатная версия мужского журнала была убыточной, а его тираж сократился в несколько раз. Между тем важным источником доходов для Playboy Enterprises были операции по передаче прав на использование бренда Playboy другим фирмам. Речь идет, например, о выпуске различной продукции с фирменным логотипом — председателем кролика, или об использовании наименования Playboy в названиях ночных клубов или казино. Кон сообщил, что Playboy Enterprises в перспективе будет уделять внимание главным образом таким транзакциям, связанным с брендом.

Представители Playboy Enterprises и Rizvi Traverse не стали комментировать данную публикацию.

В дополнение к “флагманского” журнала в Соединенных Штатах также выходят специальные национальные версии Playboy по всему миру (более чем 20 странах), в том числе в Украине (на русском языке). В США журнал издается с 1953 года.

Напомним, основатель журнала Rolling Stone Джанни Веннер принял решение продать контрольный пакет акций одноименной компании, выпускающей журнал.

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