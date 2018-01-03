The Wall Street Journal: журнал Playboy може втратити друковану версію
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Видавці можуть відмовитися від випуску друкованої версії відомого чоловічого журналу Playboy. Про це інформує УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
За відомостями джерел видання, керівництво компанії Playboy Enterprises, яка видає Playboy, “серйозно замислюється стосовно майбутнього друкованої версії журналу, хоча остаточне рішення ще не прийнято”. “Ми хочемо зосередитися на тому, що ми називаємо „світ Playboy“, який набагато ширший, ніж невелике друковане видання, успадковане з минулого”, — наводяться в публікації слова керівника Playboy Enterprises Бена Кона.
У матеріалі наголошується, що контрольним пакетом акцій Playboy Enterprises в даний час володіє компанія Rizvi Traverse, Кон є партнером у ній. При цьому 35% частка в Playboy Enterprises належала засновнику Playboy Х’ю Хефнеру, який помер у вересні 2017 року. Тепер вона перейшла у власність його спадкоємців. Вони, за відомостями джерел видання, в даний час ведуть переговори про продаж цієї частки Rizvi Traverse.
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Між Хефнером і Rizvi Traverse були домовленості, згідно з якими друкована версія Playboy не припинить виходити за життя засновника журналу. Крім того, у Хефнера були повноваження, що дозволяють йому накладати заборону на деякі угоди. Ці права до його спадкоємців не перейшли.
У публікації The Wall Street Journal йдеться, що в останні роки друкована версія чоловічого журналу була збитковою, а його тираж скоротився в декілька разів. Тим часом важливим джерелом доходів для Playboy Enterprises були операції з передачі прав на використання бренду Playboy іншим фірмам. Йдеться, наприклад, про випуск різної продукції з фірмовим логотипом — головою кролика, або про використання найменування Playboy в назвах нічних клубів або казино. Кон повідомив, що Playboy Enterprises у перспективі буде приділяти увагу головним чином таким транзакціям, пов’язаним із брендом.
Представники Playboy Enterprises і Rizvi Traverse не стали коментувати дану публікацію.
На додаток до “флагманського” журналу в Сполучених Штатах також виходять спеціальні національні версії Playboy по всьому світу (більш ніж 20 країнах), у тому числі в Україні (російською мовою). У США журнал видається з 1953 року.
Нагадаємо, засновник журналу Rolling Stone Джанні Веннер прийняв рішення продати контрольний пакет акцій однойменної компанії, що випускає журнал.