The Wall Street Journal: Власти Нью-Йорка временно прекратят выдачу лицензий водителям Uber
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Власти Нью-Йорка намеренны приостановить выдачу новых лицензий водителям служб онлайн-заказа такси, включая Uber и Lyft. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
По данным газеты, городской совет принял решение приостановить на один год выдачу таких лицензий. Как ожидается, мэр города Де Блазио, который выступал одним из авторов этой инициативы, подпишет соответствующий законопроект в течение ближайших недель. Таким образом, Нью-Йорк станет первым городом в США, где вступят в силу ограничения на выдачу новых лицензий для указанных сервисов.
Это мероприятие входил в пакет предложений, направленных на борьбу с дорожными пробками в городе и на предотвращение снижения уровня заработка водителей официальных служб такси. Обсуждение законопроекта происходило на фоне требований со стороны водителей городского такси запретить или жестко ограничить услуги Uber и Lyft в Нью-Йорке.
Как сообщила газете пресс-секретарь Uber Даниэль Филсон, прекращение выдачи лицензий таксистам “поставит под угрозу один из надежных вариантов передвижения” Нью-Йорком, и не облегчит нагрузку на транспортную отрасль и не решит проблему пробок. Кроме того, по их словам, такая ситуация может привести к росту стоимости поездок на такси Uber, Lyft и других аналогичных компаний, спрос на услуги которых в Нью-Йорке только растет. “Uber сделает все, что в ее силах, для того, чтобы справиться с растущим спросом”, — приводит The Wall Street Journal слова представителя компании.
Напомним, власти Лондона в сентябре 2017 лишили Uber лицензии на перевозку пассажиров за жалоб на нападения, а также из-за того, что водители компании не проходили проверку перед тем, как устраиваться на работу. В июне 2018 сервис смог через суд получить “испытательную” лицензию на перевозку людей в Лондоне сроком на 15 месяцев.