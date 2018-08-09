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The Wall Street Journal: Влада Нью-Йорка тимчасово припинить видачу ліцензій водіям Uber

Київ • УНН

 • 6074 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Влада Нью-Йорка має намір тимчасово припинити видачу нових ліцензій водіям служб онлайн-замовлення таксі, включаючи Uber і Lyft. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

The Wall Street Journal: Влада Нью-Йорка тимчасово припинить видачу ліцензій водіям Uber

За даними газети, міська рада прийняла рішення призупинити на один рік видачу таких ліцензій. Як очікується, мер міста Білл де Блазіо, який виступав одним із авторів цієї ініціативи, підпише відповідний законопроект протягом найближчих тижнів. Таким чином, Нью-Йорк стане першим містом в США, де вступлять у силу обмеження на видачу нових ліцензій для зазначених сервісів, повідомляє видання.

Цей захід входив у пакет пропозицій, спрямованих на боротьбу з дорожніми заторами у місті і на запобігання зниження рівня заробітку водіїв офіційних служб таксі. Обговорення законопроекту відбувалося на тлі вимог із боку водіїв міського таксі заборонити або жорстко обмежити послуги Uber і Lyft у Нью-Йорку.

Як повідомила газеті прес-секретар Uber Даніель Філсон, припинення видачі ліцензій таксистам “поставить під загрозу один із надійних варіантів пересування” по Нью-Йорку, що не полегшить навантаження на транспортну галузь і не вирішивши проблему заторів. Крім того, за їхніми словами, така ситуація може призвести до зростання вартості поїздок на таксі Uber, Lyft і інших аналогічних компаній, попит на послуги яких в Нью-Йорку тільки зростає. “Uber зробить все, що в її силах, для того, щоб впоратися зі зростаючим попитом”, — наводить The Wall Street Journal слова представника компанії.

Нагадаємо, влада Лондона у вересні 2017 року позбавили Uber ліцензії на перевезення пасажирів через скарги на напади, а також через те, що водії компанії не проходили перевірку перед тим, як влаштовуватися на роботу. У червні 2018 року сервіс зміг через суд отримати “випробувальну” ліцензію на перевезення людей у Лондоні строком на 15 місяців.

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