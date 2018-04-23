The Wall Street Journal: США не ослабят санкции против КНДР только в обмен на остановку ядерных испытаний

По сведениям ее источников из числа чиновников, Трамп “не намерен ощутимо ослаблять санкции против Пхеньяна в обмен на прекращение ядерных испытаний и запусков ракет”.

“Когда президент говорит, что он не повторит ошибок прошлого, это означает, что США не пойдут на значимые уступки, такие как отмена санкций, до того, как Северная Корея существенно не отменит свою ядерную программу”, — приводятся в статье слова одного из источников .

“Если Северная Корея захочет быстро продвинуться в направлении денуклеаризации, то все горизонты будут открыты. Произойдет много хорошего”, — сказал чиновник.

По словам источника издания, одно только прекращение ядерных и ракетных испытаний “может быть легко обращено вспять” властями КНДР. “Если говорить о восстановлении экономической активности, то Северная Корея должна будет это заслужить”, — отметил он.

“Хотя мораторий на ракетные и ядерные испытания будет иметь положительные стороны с точки зрения безопасности, администрация (США) добивается более широкого соглашения”, — говорится в материале. “Уверен, они (власти КНДР) не получат такого ослабления санкций, на которое они рассчитывают, без существенного прогресса в отмене своих программ”, — подчеркнул источник.

По информации издания, выдвинутый Трампом на пост госсекретаря директор ЦРУ Майкл Помпео во время визита в КНДР оценил готовность Ким Чен Ына к отказу от ядерного оружия, а также обсудил с ним возможность освобождения трех граждан США, находящихся в стране. Визит Помпео длился около одного дня, он не оставался в городе на ночь.

Как сообщал УНН, КНДР официально пригласили подписать договор о запрете ядерных испытаний.