The Wall Street Journal: США не послаблять санкції проти КНДР лише в обмін на зупинку ядерних випробувань
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп на запланованій зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином має намір заявити, що санкції щодо КНДР не будуть істотно ослаблені, поки Пхеньян не відмовиться від свого ядерного арсеналу. Про це йдеться в статті, опублікованій в неділю у газеті The Wall Street Journal, інформує УНН.
За відомостями її джерел з числа чиновників, Трамп “не має наміру відчутно послаблювати санкції проти Пхеньяна у обмін на припинення ядерних випробувань і запусків ракет”.
“Коли президент говорить, що він не повторить помилок минулого, це означає, що США не підуть на значущі поступки, такі як скасування санкцій, до того, як Північна Корея істотно не скасує свою ядерну програму”, — наводяться у статті слова одного з джерел.
“Якщо Північна Корея захоче швидко просунутися у напрямку денуклеаризації, то всі горизонти будуть відкриті. Відбудеться багато хорошого”, — сказав чиновник.
За словами джерела видання, одне лише припинення ядерних і ракетних випробувань “може бути легко розвернута” владою КНДР. “Якщо говорити про відновлення економічної активності, то Північна Корея повинна буде це заслужити”, — зазначив він.
“Хоча мораторій на ракетні і ядерні випробування матиме позитивні сторони з точки зору безпеки, адміністрація (США) домагається більш широкої угоди”, — стверджується в матеріалі. “Упевнений, вони (влада КНДР) не отримають такого ослаблення санкцій, на яке вони розраховують, без істотного прогресу у скасуванні своїх програм”, — підкреслило джерело.
За інформацією видання, висунутий Трампом на пост держсекретаря директор ЦРУ Майкл Помпео під час візиту до КНДР оцінив готовність Кім Чен Ина до відмови від ядерної зброї, а також обговорив з ним можливість звільнення трьох громадян США, утримуваних в країні. Візит Помпео тривав близько одного дня, він не залишався в місті на ніч.
Як повідомляв УНН, КНДР офіційно запросили підписати договір про заборону ядерних випробувань.