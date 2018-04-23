The Wall Street Journal: США не послаблять санкції проти КНДР лише в обмін на зупинку ядерних випробувань

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп на запланованій зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином має намір заявити, що санкції щодо КНДР не будуть істотно ослаблені, поки Пхеньян не відмовиться від свого ядерного арсеналу. Про це йдеться в статті, опублікованій в неділю у газеті The Wall Street Journal, інформує УНН.