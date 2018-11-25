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The New York Times: видеоигры пора признать отдельным видом искусства

The New York Times: видеоигры пора признать отдельным видом искусства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Редактор журнала Reason Питер Судерман написал колонку для издания The New York Times, в которой высказал мнение, что вместе с релизом Red Dead Redemption 2 (RDR 2) видеоигры вошли в свой золотой век и достигли той точки в развитии, когда их пора признать отдельным видом искусства, сообщает УНН.

Судерман напомнил, что RDR 2 за три дня принесла 725 миллионов долларов, тем самым поставив абсолютный рекорд стартовых сборов, в то время как “Война бесконечности” (кинофильм) за этот же период собрала 640 миллионов.

“И всё же игры по-прежнему считаются культурным медиумом второго класса, даже с учётом того, что гики вырвались в мейнстрим. Сегодняшняя элита может спокойно обсуждать внутренний устрой банковской системы Вестероса, однако на игры по-прежнему вешают ярлыки и в лучшем случае называют guilty pleasure, в то время как в худшем — разрушающим психику увлечением для асоциальной молодёжи. Это можно понять, но это неправильно”, — отмечает автор материала.

Судерман считает, что RDR 2, подобно “Искателям” 1956 года и “Крёстному отцу” 1972-го, удаётся оставаться одновременно грандиозной и детальной, рассказывая истории в контексте культурных и национальных ценностей.

“Подобно классическим вестернам и гангстерским историям, которыми вдохновлена игра, она может быть жестокой. Но она также чрезвычайно кинематографична и даже литературна. Она демонстрирует захватывающие цифровые виды, отсылающие к фильмам Джона Форда, а также предлагает умело написанные сценарии о преступниках, иммигрантах, мошенниках, законниках и предпринимателях, борющихся за своё место на краю цивилизации. Эта игра о власти, жестокости, правосудии и сложном моральном выборе — американский эпос цифровой эпохи”, — считает Судерман.

По мнению редактора Reason, игры гораздо лучше устанавливают связь между зрителем и персонажем, поскольку вместо того, чтобы наблюдать за историей со стороны, игроки становятся её частью. “Контроль игрока над таким количеством действий в RDR 2 усиливает связь, позволяет прочувствовать Артура Моргана — плохого человека с добрым сердцем, все решения которого, по сути, становятся вашими... Иными словами, RDR 2 как бы говорит своим игрокам повзрослеть, и это явный знак того, что сами игры уже начали это делать”, — резюмирует журналист.

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