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The New York Times: советник Трампа, недовольный пошлинами на сталь и алюминий, уйдет в отставку

Киев  •  УНН

 • 8971 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Директор Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кон намерен уйти в отставку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Согласно сведениям источников издания, одной из причин данного решения является несогласие Кона с планируемым Вашингтоном введением пошлин на импорт стали и алюминия.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 1 марта, что введет пошлину в размере 25 процентов на импортную сталь и 10 процентов на импортный алюминий. По его словам, этот шаг имеет целью защитить экономику США, сообщает агентство Reuters. При этом критики указывают, что он вряд ли обеспечит дополнительные рабочие места в Соединенных Штатах, одновременно увеличивая риск торговой войны с Китаем и Евросоюзом.

Ранее власти США заявили, что планируют прибегнуть к антидемпинговых мер в отношении производителей промышленной стали, в частности, углеродных и легированных стальных прутьев (катанки) из Украины, Испании, Турции, Италии, Южной Кореи, ЮАР и Великобритании.

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