The New York Times: радник Трампа, незадоволений митами на сталь і алюміній, піде у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Директор Національної економічної ради при Білому домі Гері Кон має намір піти у відставку. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.
За відомостями джерел видання, однією з причин цього рішення є незгода Кона з запланованим Вашингтоном введенням мит на імпорт сталі та алюмінію.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив 1 березня, що запровадить мито в розмірі 25 відсотків на імпортну сталь та 10 відсотків на імпортний алюміній. За його словам, цей крок має на меті захистити економіку США, повідомляє агентство Reuters. При цьому критики вказують, що він навряд чи забезпечить додаткові робочі місця в Сполучених Штатах, водночас збільшуючи ризик торговельної війни з Китаєм та Євросоюзом.
Раніше влада США заявила, що планує вдатися до антидемпінгових заходів щодо виробників індустріальної сталі, зокрема, вуглецевих та легованих сталевих прутів (катанки) з України, Іспанії, Туреччини, Італії, Південної Кореї, ПАР та Великої Британії.