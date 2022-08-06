The Insider: удалось установить личность садиста, пытавшего украинского военного

Детали

Сообщается, что The Insider удалось поговорить с главным участником истязаний, тувинцем по имени Очур-Суге Монгуш (1993 года рождения), который пытался отрицать свою причастность, но выдал себя, запутавшись в показаниях.

Журналисты установили, что инцидент произошел на территории санатория «Приволье» в Луганской области и что в пытках участвовали боевики из батальона «Ахмат».

Так, 28 июля в прокремлевских социальных сетях было распространено два видео истязаний и казни украинского военнопленного. Видео сначала были размещены в российском Telegram-канале «Груз 200», посвященном потерям среди украинских солдат, а затем были в Telegram-канале «Росич».

Идентифицировать «ковбоя»-садиста удалось с помощью сайтов поиска по лицу. Большинству общедоступных фотографий Очура-Суге Монгуша было примерно шесть лет, но более свежие фотографии можно найти на его странице в Facebook.

Цитата

“Нам удалось поговорить с Очур-Суге Монгушем, и хотя тот отрицал свою причастность, его показания окончательно подтвердили его вину. Он заявил, что никого не пытал и вообще никогда не держал в руках оружие, а просто сопровождал российских журналистов, а видео с его участием просто смонтрировано. Он также утверждал, что сразу после появления видео ему позвонили его друзья-журналисты. Он ответил им, что видео сфабриковано, и они посоветовали ему явиться в ФСБ и показать командировочные листы, из которых понятно, когда он приехал и уехал. Монгуш утверждает, что в ФСБ его продержали два дня, убедились, что видео сфабриковано, и потом рассказали, что вообще-то это видео было выложено ВСУ и попало в руки украинцев, когда они нашли преступника, изнасиловавшего 10-летнего ребенка. Также Очур-Суге заявил, что такая шляпа, как у него, есть у очень многих людей, а автомобиль, который фигурирует на видео с истязаниями, он никогда не видел. При этом Монгуш признал и несколько раз повторил, что на видео, опубликованном c территории завода «Азот», действительно он”, – говорится в расследовании.

Таким образом, благодаря звонку удалось, во-первых, установить, что человек с видео — действительно Очур-Суге Монгуш. Также очевидно, что он говорил неправду, когда отрицал что машину с буквами «Z» он никогда не видел, так как она отчетливо видна на видео Ланкастера, подлинность которого Монгуш не отрицает.

Сам же Монгуш признает, что его друзья журналисты, которых он сопровождал, сразу позвонили ему после выхода материала со словами «смотри какую х..ту про тебя опубликовали». То есть, по его же словам, друзья сразу опознали его на видео.

“Если верить Монгушу, получается, что бойцы ВСУ нашли какое-то видео, где некий насильник издевается над украинским солдатом, а затем зачем-то смонтировали его так, чтобы насильник был похож на Монгуша, причем со всеми мелкими деталями, включая узоры на шляпе и браслеты”, – пишет The Insider.

Монгуш также утверждал, что в ФСБ ему сообщили, что видео было снято в «Приволье» — так называется санаторий на восточном берегу Северного Донца.

Также он утверждал, что приехал «домой», где ему спокойнее, что его никто не найдет, но при этом несколько раз повторил, что сейчас находится в Москве. Однако в Москве ранее он никогда не жил — как видно по отрытым данным и базе регистрации, он жил в Кызыле и Санкт-Петербурге.

Добавим

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина собрала всю необходимую информацию о российском оккупанте, нанесшем увечия украинскому военнопленному, а также о его родственниках.