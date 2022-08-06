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The Insider: вдалося встановити особу садиста, який знущався над українським військовим

The Insider: вдалося встановити особу садиста, який знущався над українським військовим

Київ • УНН

 • 254803 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Журналісти-розслідувачі The Insider та Bellingcat встановили особу садиста, який знущався над українським військовим. Про це пише УНН з посиланням на матеріал The Insider.

Деталі

Повідомляється, що The Insider вдалося поговорити з головним учасником катувань, тувинцем на ім'я Очур-Суге Монгуш (1993 року народження), який намагався заперечувати свою причетність, але видав себе, заплутавшись у свідченнях.

Журналісти встановили, що інцидент стався на території санаторію «Привілля» на Луганщині і що в тортурах брали участь бойовики з батальйону «Ахмат».

Так, 28 липня у прокремлівських соціальних мережах було поширено два відео катувань та страти українського військовополоненого. Відео спочатку були розміщені в російському Telegram-каналі «Вантаж 200», присвяченому втратам серед українських солдатів, а потім були в Telegram-каналі «Росич».

Ідентифікувати «ковбоя»-садиста вдалося за допомогою сайтів пошуку за обличчям. Більшості загальнодоступних фотографій Очура-Суге Монгуша було приблизно шість років, але свіжі фотографії можна знайти на його сторінці у Facebook.

Цитата

“Нам вдалося поговорити з Очур-Суге Монгушем, і хоча той заперечував свою причетність, його свідчення остаточно підтвердили провину. Він заявив, що нікого не катував і взагалі ніколи не тримав у руках зброю, а просто супроводжував російських журналістів, а відео за його участю просто змонтовано. Він також стверджував, що одразу після появи відео йому зателефонували друзі-журналісти. Він відповів їм, що відео сфабриковано, і порадили йому з'явитися у ФСБ і показати листи для відрядження, з яких зрозуміло, коли він приїхав і поїхав. Монгуш стверджує, що у ФСБ його протримали два дні, переконалися, що відео сфабриковано, і потім розповіли, що взагалі це відео було викладено ЗСУ і потрапило до рук українців, коли вони знайшли злочинця, який зґвалтував 10-річну дитину. Також Очур-Суге заявив, що такий капелюх, як у нього, має дуже багато людей, а автомобіль, який фігурує на відео зі катуваннями, він ніколи не бачив. При цьому Монгуш визнав і кілька разів повторив, що на відео, опублікованому на території заводу «Азот», справді він”, – йдеться у розслідуванні.

Таким чином, завдяки дзвінку вдалося встановити, що людина з відео дійсно Очур-Суге Монгуш. Також очевидно, що він брехав, коли заперечував, що машину з літерами «Z» ніколи не бачив, оскільки вона чітко видно на відео Ланкастера, справжність якого Монгуш не заперечує.

Сам чоловік визнає, що його друзі-журналісти, яких він супроводжував, відразу зателефонували йому після виходу матеріалу зі словами «дивися яку х..ту про тебе опублікували». Тобто, за його словами, друзі відразу впізнали на відео.

“Якщо вірити Монгушу, виходить, що бійці ЗСУ знайшли якесь відео, де якийсь ґвалтівник знущається з українського солдата, а потім для чогось змонтували його так, щоб ґвалтівник був схожий на Монгуша, причому з усіма дрібними деталями, включаючи візерунки на капелюсі та браслети”, – пише The Insider.

Монгуш також стверджував, що у ФСБ йому повідомили, що відео було знято у «Привілля» — так називається санаторій на східному березі Північного Дінця.

Також він стверджував, що приїхав «додому», де йому спокійніше, що його ніхто не знайде, але кілька разів повторив, що зараз перебуває в Москві. Однак у Москві раніше він ніколи не жив – як видно за відкритими даними та базою реєстрації, він жив у Кизили та Санкт-Петербурзі.

Додамо

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець повідомив, що Україна зібрала всю необхідну інформацію про російського окупанта, який завдав каліцтва українському військовополоненому, а також його родичів.

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