The Associated Press: в США вооруженный мужчина захватил заложников в центре для ветеранов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Вооруженный мужчина 9 марта взял в заложники трёх человек в центре для ветеранов города Янтвилл (штат Калифорния), где живут около тысячи пожилых людей и инвалидов из числа участников войн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Associated Press.
Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники полиции, шериф города обратился к жителям с просьбой не приближаться к зданию. В настоящее время учреждение окружено правоохранителями, входы и выходы перекрыты. Очевидцы также отметили, что видели мужчину в бронежилете с винтовкой, а также слышали выстрелы.
Сообщается, что центр, открытый в 1984 году, является крупнейшим домом ветеранов в США. Здесь проживает около 1 тыс. пожилых людей и людей с инвалидностью.
В Twitter местного управления шерифа опубликовано оповещение, из которого следует, что к комплексу не следует приближаться. По каким причинам, не разъясняется.
Напомним, 30 декабря мужчина захватил в Харькове отделения “Укрпочты” и взял в заложники 9 человек, из них двое детей.
Как сообщал УНН, 31 декабря Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Владимира Безух.