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The Associated Press: у США озброєний чоловік захопив заручників у центрі для ветеранів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Озброєний чоловік 9 березня взяв у заручники трьох чоловік у центрі для ветеранів міста Янтвілл (штат Каліфорнія), де живуть близько тисячі людей похилого віку та інвалідів з числа учасників воєн. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Associated Press.

Наголошується, що на місце події прибули співробітники поліції, шериф міста звернувся до жителів з проханням не наближатися до будівлі. У даний час установу оточено правоохоронцями, входи і виходи перекриті. Очевидці також відзначили, що бачили чоловіка в бронежилеті з гвинтівкою, а також чули постріли.

Повідомляється, що центр, відкритий в 1984 році, є найбільшим будинком ветеранів у США. Тут проживає близько 1 тис. літніх людей і людей з інвалідністю.

У Twitter місцевого управління шерифа опубліковано оповіщення, з якого випливає, що до комплексу не слід наближатися. З яких причин, не роз’яснюється.

Нагадаємо, 30 грудня чоловік захопив у Харкові відділення “Укрпошти” та взяв у заручники 9 людей, з них двоє дітей.

Як повідомляв УНН, 31 грудня Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Володимира Безух.

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