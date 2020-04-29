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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Татьяна Плачков поприветствовала создание депутатской группы Оппозиционной платформы - За Жизнь в Одесском городском совете

Татьяна Плачков поприветствовала создание депутатской группы Оппозиционной платформы - За Жизнь в Одесском городском совете

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 квытня. УНН. В Одесском горсовете 29 апреля создана депутатская группа Оппозиционной платформы - За Жизнь. Руководителем депутатской группы избран депутат горсовета Богдан Гиганов.

“Мы приветствуем это начинание. У депутатской группы есть своя программа действий, которая позволит реализовать наиболее актуальные проблемы жителей Одессы”, — заявила народный депутат от Оппозиционной платформы - За Жизнь Татьяна Плачкова.

По ее словам, накануне на встрече с членами группы обсуждались экономические вопросы и вопросы здравоохранения, которые требуют первоочередных решений. Не менее актуальны и проблемы туристической отрасли, решение которых позволит Одессе после отмены карантина принять туристов и достойно провести туристический сезон.

Первой инициативой депутатской группы стал проект решения городского совета о предоставлении участникам Второй мировой войны и героического освобождения Одессы льготы в виде 100% скидки на оплату всех видов коммунальных услуг.

“Социология показывает, что у нас очень большая и серьезная поддержка в Одессе и Одесской области. Сейчас нужно объединяться для решения важнейших задач, поскольку права на ошибку у страны уже нет”, — заявила Татьяна Плачкова.

Также нардеп акцентировала внимание на том, что сегодня люди увидели, кто на самом деле работает на благо одесситов и всей Украины. Команда Оппозиционной платформы - За Жизнь делает всё, чтобы обеспечить самым необходимым медиков Одессы и области.

“Жителям Одессы нужны депутаты, которых они заслуживают и которые действительно будут заботиться о каждом”, — подчеркнула народный депутат.

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