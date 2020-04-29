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Тетяна Плачкова привітала створення депутатської групи Опозиційної платформи - За Життя в Одеській міській раді

Тетяна Плачкова привітала створення депутатської групи Опозиційної платформи - За Життя в Одеській міській раді

Київ • УНН

 • 20623 перегляди

КИЇВ. 29 квытня. УНН. В Одеській міськраді 29 квітня створено депутатську групу Опозиційної платформи - За Життя. Керівником депутатської групи обрано депутата міськради Богдана Гіганова.

“Ми вітаємо це починання. У депутатської групи є своя програма дій, яка дозволить реалізувати найбільш актуальні проблеми жителів Одеси”, — заявила народний депутат від Опозиційної платформи — За Життя Тетяна Плачкова.

За її словами, напередодні на зустрічі з членами групи обговорювалися економічні питання і питання охорони здоров’я, які потребують першочергових рішень. Не менш актуальні й проблеми туристичної галузі, вирішення яких дозволить Одесі після скасування карантину прийняти туристів і гідно провести туристичний сезон.

Першою ініціативою депутатської групи став проект рішення міської ради про надання учасникам Другої світової війни і героїчної звільнення Одеси пільги у вигляді 100% знижки на оплату всіх видів комунальних послуг.

“Соціологія показує, що у нас дуже велика і серйозна підтримка в Одесі та Одеській області. Зараз потрібно об’єднуватися для вирішення найважливіших завдань, оскільки права на помилку у країни вже немає”, — заявила Тетяна Плачкова.

Також нардеп акцентувала увагу на тому, що сьогодні люди побачили, хто насправді працює на благо одеситів і всієї України. Команда Опозиційної платформи — За Життя робить все, щоб забезпечити найнеобхіднішим медиків Одеси та області.

“Жителям Одеси потрібні депутати, яких вони заслуговують і які дійсно будуть піклуватися про кожного”, — підкреслила народний депутат.

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