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Тесты Польши и Германии не могут ответить на вопрос, что вызвало гибель рыбы в реке Одер

Киев • УНН

 • 162184 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Польское правительство заявило во вторник, что в пробах реки Одер, где произошла массовая гибель рыбы, не было обнаружено токсичных веществ. Об этом УНН пишет со ссылкой на dpa.

Тесты Польши и Германии не могут ответить на вопрос, что вызвало гибель рыбы в реке Одер

Детали

Заявление Варшавы похоже на выводы, опубликованные несколькими часами ранее в Германии.

Министр окружающей среды Польши Анна Москва также заявила, что в образцах мертвой рыбы, выброшенной за последние две недели на берега реки, не были обнаружены следы пестицидов.

Москва заявила, что остается три рабочих гипотезы экологической катастрофы и не исключается наличие вредных посторонних веществ.

Первая гипотеза заключается в возможном попадании токсина в воду или в процессе производства на промышленном предприятии, расположенном на реке Одер, или вследствие нелегального сброса.

Вторая связана с естественными причинами, включая высокие температуры и соленость, низкий уровень воды и повышенную концентрацию загрязняющих веществ.

Третьим вариантом, по ее словам, является возможность сброса большого количества технической воды, содержащей хлор, что может спровоцировать загрязнение речных отложений.

С другой стороны границы первая часть результатов испытаний мертвой рыбы и воды, проведенных германской государственной лабораторией, подтвердила, что они не содержат особо высоких значений тяжелых металлов, таких как ртуть.

Представитель министерства окружающей среды Бранденбург Себастьян Арнольд заявил, что эксперты пока не могут сказать, была ли массовая гибель рыбы в реке одной причиной.

По словам Арнольда, немецкая государственная лаборатория исследует дополнительные образцы воды из разных дней и разных точек измерения, а также дополнительные образцы рыбных туш.

Результаты регулярных тестов за последние 31 день на сайте агентства показывают, что некоторые значения в реке резко изменились 7 августа.

Содержание кислорода, значение рН, мутность и другие показатели резко увеличились, в то время как количество нитратного азота значительно снизилось.

Добавим

Гибель рыбы привела к предупреждениям об экологической катастрофе и взаимных обвинениях между Германией и Польшей относительно того, почему проблема не была обнаружена и о ней не сообщили раньше.

Во вторник польские службы экстренной помощи сообщили, что они извлекли почти 100 тонн мертвой рыбы из Одера и меньшей реки Нер.

Нер не имеет связи с Одером, но несколько дней назад там тоже была обнаружена дохлая рыба, также без известной причины.

По данным польских властей, к югу от портового города Щецин в каналах, ведущих к Одеру, теперь также находят мертвую рыбу.

Европейская комиссия заявила во вторник, что готова помочь в любом расследовании.

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