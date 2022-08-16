Тести Польщі та Німеччини не можуть відповісти на запитання, що викликало загибель риби в річці Одер

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Заява Варшави перегукується висновками, опублікованими за кілька годин раніше в Німеччині.

Міністр довкілля Польщі Ганна Москва також заявила, що у зразках мертвої риби, викинутої за останні два тижні на береги річки, не було виявлено слідів пестицидів.

Москва заявила, що залишається три робочі гіпотези екологічної катастрофи і не виключається наявність шкідливих сторонніх речовин.

Перша гіпотеза полягає у можливому попаданні токсину у воду або в процесі виробництва на промисловому підприємстві, розташованому на річці Одер, або внаслідок нелегального скидання.

Друга пов'язана з природними причинами, включаючи високі температури та солоність, низький рівень води та підвищену концентрацію забруднюючих речовин.

Третім варіантом, за її словами, є можливість скидання великої кількості технічної води, що містить хлор, що може спровокувати забруднення річкових відкладень.

З іншого боку кордону перша частина результатів випробувань мертвої риби та води, проведених німецькою державною лабораторією, підтвердила, що вони не містять особливо високих значень важких металів, таких як ртуть.

Представник міністерства довкілля землі Бранденбург Себастьян Арнольд заявив, що експерти поки що не можуть сказати, чи була масова загибель риби в річці однією причиною.

За словами Арнольда, німецька державна лабораторія досліджує додаткові зразки води з різних днів та різних точок виміру, а також додаткові зразки рибних туш.

Результати регулярних тестів за останніх 31 день на сайті агентства показують, що деякі значення в річці різко змінилися 7 серпня.

Вміст кисню, значення рН, каламутність та інші показники різко збільшилися, тоді як кількість нітратного азоту значно знизився.

Додамо

Загибель риби призвела до попереджень про екологічну катастрофу та взаємних звинувачень між Німеччиною та Польщею щодо того, чому проблема не була виявлена ​​і про неї не повідомили раніше.

У вівторок польські служби екстреної допомоги повідомили, що вони витягли майже 100 тонн мертвої риби з Одера та з меншої річки Нер.

Нер не має зв'язку з Одером, але кілька днів тому там теж було виявлено дохлу рибу, також без відомої причини.

За даними польської влади, на південь від портового міста Щецин у каналах, що ведуть до Одера, тепер також знаходять мертву рибу.

Європейська комісія заявила у вівторок, що готова допомогти у будь-якому розслідуванні.