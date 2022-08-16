Тести Польщі та Німеччини не можуть відповісти на запитання, що викликало загибель риби в річці Одер

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 62205 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 70338 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 82033 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 87387 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 97895 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 151033 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71028 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151305 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109847 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69462 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3м/с
49%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 20891 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 22494 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 23765 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 12798 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 13703 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 62205 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 151033 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 174957 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151305 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262588 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96453 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99054 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43630 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47017 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61613 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Тести Польщі та Німеччини не можуть відповісти на запитання, що викликало загибель риби в річці Одер

Київ • УНН

 • 162185 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Польський уряд заявив у вівторок, що в пробах річки Одер, де сталася масова загибель риби, не було виявлено токсичних речовин. Про це УНН пише з посиланням на dpa.

Тести Польщі та Німеччини не можуть відповісти на запитання, що викликало загибель риби в річці Одер

Деталі

Заява Варшави перегукується висновками, опублікованими за кілька годин раніше в Німеччині.

Міністр довкілля Польщі Ганна Москва також заявила, що у зразках мертвої риби, викинутої за останні два тижні на береги річки, не було виявлено слідів пестицидів.

Москва заявила, що залишається три робочі гіпотези екологічної катастрофи і не виключається наявність шкідливих сторонніх речовин.

Перша гіпотеза полягає у можливому попаданні токсину у воду або в процесі виробництва на промисловому підприємстві, розташованому на річці Одер, або внаслідок нелегального скидання.

Друга пов'язана з природними причинами, включаючи високі температури та солоність, низький рівень води та підвищену концентрацію забруднюючих речовин.

Третім варіантом, за її словами, є можливість скидання великої кількості технічної води, що містить хлор, що може спровокувати забруднення річкових відкладень.

З іншого боку кордону перша частина результатів випробувань мертвої риби та води, проведених німецькою державною лабораторією, підтвердила, що вони не містять особливо високих значень важких металів, таких як ртуть.

Представник міністерства довкілля землі Бранденбург Себастьян Арнольд заявив, що експерти поки що не можуть сказати, чи була масова загибель риби в річці однією причиною.

За словами Арнольда, німецька державна лабораторія досліджує додаткові зразки води з різних днів та різних точок виміру, а також додаткові зразки рибних туш.

Результати регулярних тестів за останніх 31 день на сайті агентства показують, що деякі значення в річці різко змінилися 7 серпня.

Вміст кисню, значення рН, каламутність та інші показники різко збільшилися, тоді як кількість нітратного азоту значно знизився.

Додамо

Загибель риби призвела до попереджень про екологічну катастрофу та взаємних звинувачень між Німеччиною та Польщею щодо того, чому проблема не була виявлена ​​і про неї не повідомили раніше.

У вівторок польські служби екстреної допомоги повідомили, що вони витягли майже 100 тонн мертвої риби з Одера та з меншої річки Нер.

Нер не має зв'язку з Одером, але кілька днів тому там теж було виявлено дохлу рибу, також без відомої причини.

За даними польської влади, на південь від портового міста Щецин у каналах, що ведуть до Одера, тепер також знаходять мертву рибу.

Європейська комісія заявила у вівторок, що готова допомогти у будь-якому розслідуванні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,863.10
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,226.30
Ethereum
$1,634.29