Тесты для выявления коронавируса есть уже в 11 областях Украины - Ляшко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Украине 11 областей уже имеют тесты для определения коронавирусной болезни методом полимеразно-цепной реакции. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент УНН.
"11 областей - 11 лабораторий, находящихся в подчинении Министерства здравоохранения, находящихся в лабораторных центрах Министерства здравоохранения, которые имеют тесты для определения коронавирусной болезни методом полимеразно-цепной реакции", - сказал Ляшко.
Напомним, за неделю в Киеве сделали 230 тестов на коронавирус.