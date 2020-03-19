Тести для виявлення коронавірусу є вже в 11 областях України - Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В Україні 11 областей вже мають тести для визначення коронавірусної хвороби методом полімеразно-ланцюгової реакції. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає кореспондент УНН.
"11 областей - 11 лабораторій, які знаходяться у підпорядкуванні Міністерства охорони здоров’я, знаходяться в лабораторних центрах Міністерства охорони здоров’я, мають тести для визначення коронавірусної хвороби методом полімеразно-ланцюгової реакції", - сказав Віктор Ляшко.
Нагадаємо, за тиждень у Києві зробили 230 тестів на коронавірус.