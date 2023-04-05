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Tesla обязали выплатить бывшему сотруднику 3,2 миллиона долларов за расизм

Киев • УНН

 • 911045 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Компанию Tesla обязали выплатить почти 3,2 миллиона долларов бывшему чернокожему рабочему после того, как он выиграл в суде дело о расовой дискриминации, передает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Суд установил, что Оуэн Диас, лифтер, работавший в компании Tesla с 2015 по 2016 год во Фримонте, подвергался расово враждебной среде на работе.

В понедельник Диасу было присуждено 3 миллиона долларов в виде штрафных санкций и 175 000 долларов компенсации за моральный ущерб.

Директор компании Tesla Илон Маск отреагировал на приговор суда, сказав что компания не успела предоставить новые доказательства по делу.

"Если бы нам разрешили предоставить новые доказательства, вердикт был бы нулевым", - написал директор Tesla Илон Маск в своем Twitter.

"Присяжные сделали все возможное с имеющейся информацией. Я уважаю это решение", - добавил он.

К этому, Маск не предоставил подробностей о том, какие новые доказательства предоставила могла бы предоставить Tesla.

Дополнение

В первоначальном обращении в суд Диас утверждал, что афроамериканские рабочие регулярно сталкивались с расистскими оскорблениями в заводских цехах и расистскими граффити в ванных комнатах. В иске также отмечалось, что районы, где работали чернокожие сотрудники или афроамериканские сотрудники называли расистскими названиями, например такими как "плантация". В иске также утверждалось, что один из рабочих слышал оскорбления, относящиеся к расовой дискриминации "до 50–100 раз в день".

Ранее

В 2021 году федеральный суд в Сан-Франциско установил, что Tesla не предпринимала адекватных шагов по борьбе с расовой дискриминацией, несмотря на жалобы надзорных органов.

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