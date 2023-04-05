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Tesla зобов'язали виплатити колишньому співробітнику 3,2 мільйона доларів за расизм

Tesla зобов'язали виплатити колишньому співробітнику 3,2 мільйона доларів за расизм

Київ • УНН

 • 911048 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Компанію Tesla зобов'язали виплатити майже 3,2 мільйона доларів колишньому чорношкірому робітнику після того, як він виграв у суді справу про расову дискримінацію, передає УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Суд встановив, що Оуен Діас, ліфтер, який працював у компанії Tesla з 2015 по 2016 рік у Фрімонті, піддавався расово ворожому середовищу на роботі.

У понеділок Діасу було присуджено 3 мільйони долларів у вигляді штрафних санкцій та 175 000 доларів компенсації за моральну шкоду.

Директор компанії Tesla Ілон Маск відреагував на вирок суду, сказавши що компанія не встигла надати нові докази по справі.

"Якби нам дозволили надати нові докази, вердикт був би нульовим", - написав директор Tesla Ілон Маск у своєму Twitter.

"Присяжні зробили все можливе з наявною інформацією. Я поважаю це рішення", - додав він.

До цього, Маск не надав подробиць про те, які нові докази надала могла б надати Tesla .

Доповнення

У початковому зверненні до суду Діас стверджував, що афроамериканські робітники регулярно стикалися з расистськими образами у заводських цехах та расистськими графіті у ванних кімнатах. У позові також зазначалося, що райони, де працювали чорношкірі співробітники або афроамериканські співробітники називали расистськими назвами, наприклад такими як "плантація". У позові також стверджувалося, що один з робітників чув образи, які відносяться до расової дискримінації "до 50–100 разів на день".

Раніше

У 2021 році федеральний суд у Сан-Франциско встановив, що Tesla не вживала адекватних кроків щодо боротьби зі расовою дискримінацією, попри скарги наглядових органів.

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