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Tesla проиграла суд в Швеции на фоне забастовки работников своего завода

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 14:14  •  12406 просмотра

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Стокгольмский суд отклонил иск Tesla Илона Маска против PostNord, постановив, что почтовая служба не обязана доставлять номерные знаки автомобилей Tesla во время забастовки рабочих. Tesla сталкивается с проблемами доставки в Швеции, ключевом европейском рынке.

Суд Стокгольма отклонил иск производителя электрокаров Tesla Илона Маска против почтовой компании PostNord. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает УНН.  

Детали 

Накануне Tesla подала в суд на PostNord из-за того, что работники почтовой компании прекратили доставлять номерные знаки для новых автомобилей в знак протеста.

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Зато шведский суд решил, что такого обязательства PostNord пока не имеет.

Сотрудники почтовой компании на прошлой неделе в знак солидарности присоединились к забастовке IF Metall - профсоюза, в который входят работники шведского завода Tesla. Они с конца октября требуют заключения коллективного трудового договора.

Дополнение

Для американского производителя электрокаров рынок нордических стран является ключевым в Европе. В прошлом году Швеция стала пятым по величине рынком Tesla, а ее Model Y в этом году является самым продаваемым автомобилем в стране.

Однако Tesla принципиально не соглашается на коллективные переговоры и заявляет, что ее работники имеют такие же или даже лучшие условия, чем те, которых требует IF Metall.

Справочно

Шведский профсоюз IF Metall, объединяющий представителей металлургической и автомобильной промышленности, с конца октября бастует на предприятиях Tesla в Швеции, требуя более выгодных коллективных трудовых договоров.

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Несколько других профсоюзов присоединились к забастовке, среди них - почтальоны. Из-за этого Tesla не может доставить номерные знаки для новых зарегистрированных автомобилей.

Напомним

Владелец соцсети X и компании Tesla Motors Илон Маск представил электрокар Cybertruck. Электрокар представили еще в 2019 году, но в продажу они поступили только сейчас.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Tesla програла суд у Швеції на тлі страйку працівників свого заводу
Tesla loses a court case in Sweden amid a strike by its factory workers
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Tesla проиграла суд в Швеции на фоне забастовки работников своего завода

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