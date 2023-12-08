Tesla проиграла суд в Швеции на фоне забастовки работников своего завода
Киев • УНН
Стокгольмский суд отклонил иск Tesla Илона Маска против PostNord, постановив, что почтовая служба не обязана доставлять номерные знаки автомобилей Tesla во время забастовки рабочих. Tesla сталкивается с проблемами доставки в Швеции, ключевом европейском рынке.
Суд Стокгольма отклонил иск производителя электрокаров Tesla Илона Маска против почтовой компании PostNord. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает УНН.
Детали
Накануне Tesla подала в суд на PostNord из-за того, что работники почтовой компании прекратили доставлять номерные знаки для новых автомобилей в знак протеста.
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Зато шведский суд решил, что такого обязательства PostNord пока не имеет.
Сотрудники почтовой компании на прошлой неделе в знак солидарности присоединились к забастовке IF Metall - профсоюза, в который входят работники шведского завода Tesla. Они с конца октября требуют заключения коллективного трудового договора.
Дополнение
Для американского производителя электрокаров рынок нордических стран является ключевым в Европе. В прошлом году Швеция стала пятым по величине рынком Tesla, а ее Model Y в этом году является самым продаваемым автомобилем в стране.
Однако Tesla принципиально не соглашается на коллективные переговоры и заявляет, что ее работники имеют такие же или даже лучшие условия, чем те, которых требует IF Metall.
Справочно
Шведский профсоюз IF Metall, объединяющий представителей металлургической и автомобильной промышленности, с конца октября бастует на предприятиях Tesla в Швеции, требуя более выгодных коллективных трудовых договоров.
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Несколько других профсоюзов присоединились к забастовке, среди них - почтальоны. Из-за этого Tesla не может доставить номерные знаки для новых зарегистрированных автомобилей.
Напомним
Владелец соцсети X и компании Tesla Motors Илон Маск представил электрокар Cybertruck. Электрокар представили еще в 2019 году, но в продажу они поступили только сейчас.
Tesla проиграла суд в Швеции на фоне забастовки работников своего завода
Стокгольмский суд отклонил иск Tesla Илона Маска против PostNord, постановив, что почтовая служба не обязана доставлять номерные знаки автомобилей Tesla во время забастовки рабочих. Tesla сталкивается с проблемами доставки в Швеции, ключевом европейском рынке.
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