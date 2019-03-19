Tesla пообещала сделать свои электрокары быстрее через прошивку

"Tesla дистанционно увеличивает выходную мощность всех Model 3 через обновление программного обеспечения... Поэтому владельцы Model 3 проснутся с автомобилем с более быстрым ускорением и более высокой максимальной скоростью, чем когда они ложились спать", - говорится в сообщении.

Такое обновление может ознаменовать начало новой эры, когда компании смогут улучшать функции уже проданных устройств с помощью беспроводных обновлений - как в смартфонах, отмечает издание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: SpaceX собирается тестировать космический корабль Starship

Новая версия прошивки Model 3 обещает увеличить выходную мощность "примерно на 5%", согласно скриншоту примечаний об обновлении, опубликованных в Reddit.

Как повышение мощности будет переводиться в скорость и ускорение, неясно. Но один из пользователей Reddit обнаружил, что его автомобиль Model 3 Performance ускорился с нуля до 100 км/ч всего за 3,29 секунды после обновления - в отличие от 3,5 секунд, которые Tesla рекламировала до этого.

Напомним, Tesla представила новый электрокар Model Y.