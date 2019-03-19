Tesla пообещала сделать свои электрокары быстрее через прошивку
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Американский производитель электромобилей Tesla выпускает обновление прошивки, которое, как отметили в компании, увеличит выходную мощность всех автомобилей Model 3 - фактически сделает их более быстрыми, только поработав с программным обеспечением. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Futurism.
"Tesla дистанционно увеличивает выходную мощность всех Model 3 через обновление программного обеспечения... Поэтому владельцы Model 3 проснутся с автомобилем с более быстрым ускорением и более высокой максимальной скоростью, чем когда они ложились спать", - говорится в сообщении.
Такое обновление может ознаменовать начало новой эры, когда компании смогут улучшать функции уже проданных устройств с помощью беспроводных обновлений - как в смартфонах, отмечает издание.
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Новая версия прошивки Model 3 обещает увеличить выходную мощность "примерно на 5%", согласно скриншоту примечаний об обновлении, опубликованных в Reddit.
Как повышение мощности будет переводиться в скорость и ускорение, неясно. Но один из пользователей Reddit обнаружил, что его автомобиль Model 3 Performance ускорился с нуля до 100 км/ч всего за 3,29 секунды после обновления - в отличие от 3,5 секунд, которые Tesla рекламировала до этого.
Напомним, Tesla представила новый электрокар Model Y.