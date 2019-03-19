Tesla пообіцяла зробити свої електрокари швидшими через прошивку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Американський виробник електромобілів Tesla випускає оновлення прошивки, яке, як зазначили у компанії, збільшить вихідну потужність всіх автомобілів Model 3 - фактично зробить їх швидшими, лише попрацювавши з програмним забезпеченням. Про це УНН повідомляє з посиланням на Futurism.
"Tesla дистанційно збільшує вихідну потужність всіх Model 3 через оновлення програмного забезпечення... Тому власники Model 3 прокинуться з автомобілем з більш швидким прискоренням і більш високою максимальною швидкістю, ніж коли вони лягали спати", - йдеться у повідомленні.
Таке оновлення може ознаменувати початок нової ери, коли компанії зможуть покращувати функції вже проданих пристроїв за допомогою бездротових оновлень - як у смартфонах, відзначає видання.
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Нова версія прошивки Model 3 обіцяє збільшити вихідну потужність "приблизно на 5%", згідно зі скриншотом приміток про оновлення, опублікованих в Reddit.
Як саме підвищення потужності буде переводитися в швидкість і прискорення, неясно. Але один з користувачів Reddit виявив, що його автомобіль Model 3 Performance прискорився з нуля до 100 км/год всього за 3,29 секунди після оновлення - на відміну від 3,5 секунд, які Tesla рекламувала до цього.
Нагадаємо, Tesla представила новий електрокар Model Y.