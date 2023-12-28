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Tesla готовится выпустить обновленную версию своего хита - Model Y с завода в Китае

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 00:30  •  4784 просмотра

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Tesla планирует начать производство значительно обновленной Model Y в Шанхае к середине 2024 года на фоне растущей конкуренции.

Компания Tesla готовится начать выпуск обновленной версии своего автомобиля Model Y со своего завода в Шанхае. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что американский производитель электромобилей проводит в Китае соответствующие подготовительные работы. Серийное производство обновленной Model Y может начаться в середине 2024 года года. Это происходит на фоне растущей конкуренции в отрасли.

По словам собеседников агентства, Model Y 2024 года будет иметь гораздо более значительные изменения экстерьера и интерьера, чем крайнее обновление автомобиля, которое было проведено в октябре и коснулось внешнего освещения и дизайна колеса.

Представитель Tesla в Китае отказался от комментариев.

Дополнение

Шанхайский завод Tesla, основанный в 2019 году, сейчас производит более половины мировых поставок производителя электромобилей. Модель Y, которая впервые вышла на рынок в 2020 году, оказалась чрезвычайно популярной и входит в число самых продаваемых моделей электромобилей в мире. В Китае поставки Model Y составили почти 75% общих продаж Tesla в стране.

Tesla отзывает 3470 автомобилей Model Y из-за ослабленных болтов05 март 2023, 19:20 • 1032021 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Tesla готується випустити оновлену версію свого хіта — Model Y із заводу в Китаї
Tesla is preparing to release an updated version of its hit Model Y from a factory in China
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