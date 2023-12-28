Tesla готовится выпустить обновленную версию своего хита - Model Y с завода в Китае

Компания Tesla готовится начать выпуск обновленной версии своего автомобиля Model Y со своего завода в Шанхае. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что американский производитель электромобилей проводит в Китае соответствующие подготовительные работы. Серийное производство обновленной Model Y может начаться в середине 2024 года года. Это происходит на фоне растущей конкуренции в отрасли.

По словам собеседников агентства, Model Y 2024 года будет иметь гораздо более значительные изменения экстерьера и интерьера, чем крайнее обновление автомобиля, которое было проведено в октябре и коснулось внешнего освещения и дизайна колеса.

Представитель Tesla в Китае отказался от комментариев.

Дополнение

Шанхайский завод Tesla, основанный в 2019 году, сейчас производит более половины мировых поставок производителя электромобилей. Модель Y, которая впервые вышла на рынок в 2020 году, оказалась чрезвычайно популярной и входит в число самых продаваемых моделей электромобилей в мире. В Китае поставки Model Y составили почти 75% общих продаж Tesla в стране.

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