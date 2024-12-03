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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Террористическая страна нанесла почти 500 ударов по Запорожской области

Террористическая страна нанесла почти 500 ударов по Запорожской области

Киев  •  УНН

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Оккупационные войска совершили 496 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Атаки включали авиаудары, удары с БПЛА, РСЗО и артиллерии, повреждены жилые дома и инфраструктура.

В течение последних суток оккупационные войска рф нанесли 496 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Военные применили три авиационных удара по Малиновке и железнодорожному.

Также зафиксировано 299 атак с беспилотных летательных аппаратов, поразивших лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, малую Токмачку, Белогорье, Малиновку, Новодаровку и Ольговское. Кроме того, российские войска совершили 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по территориям Малой Токмачки, Новоданиловки и Новоандреевки.

179 артиллерийских обстрелов повлекли повреждения в лобковом, Гуляйполе, Щербаках, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорье, Малиновке, Новодаровке и Ольговском.

По предварительным данным, есть сообщения о разрушении жилых домов и инфраструктуры, но среди мирных жителей пострадавших нет.

Войска рф за прошедшие сутки нанес более 500 ударов по Запорожской области30 нояб. 2024, 05:26 • 46550 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
zaporozheЗапорожье