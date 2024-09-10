Оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов Запорожской области 314 раз за сутки. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Авиаудары накрыли на Степногорск, Каменское, Лобково, Орехов, Новоандреевку, Новоданиловку и Белогорье, в частности 15 авиаударов были нанесены по этим районам.

149 беспилотных летательных аппаратов различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку.

Три обстрела реактивными системами залпового огня (РСЗО) поразили Орехов и Новоданиловку, а 147 артобстрелов пришлись на Приморское, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоандреевку, Староукраинку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку.

В результате обстрелов зафиксировано 19 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, ни один из мирных жителей не пострадал.

Окупанти 265 разів обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області