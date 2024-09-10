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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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7 сентября 2024, 12:23  •  99600 просмотра

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Ким Чен Ын объявил о расширении ядерной программы КНДР

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