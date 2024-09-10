Терористи обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області 314 разів: пошкоджено інфраструктуру
Київ • УНН
За добу ворожі війська завдали 314 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано 15 авіаударів, 149 атак БпЛА, 3 обстріли РСЗВ та 147 артобстрілів.
Окупанти обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області 314 разів за добу. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Авіаудари накрили на Степногірськ, Кам'янське, Лобкове, Оріхів, Новоандріївку, Новоданилівку та Білогір'я, зокрема 15 авіаударів були завдані по цим районам.
149 безпілотних літальних апаратів різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку.
Три обстріли реактивними системами залпового вогню (РСЗВ) вразили Оріхів та Новоданилівку, а 147 артобстрілів припали на Приморське, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Староукраїнку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку.
У результаті обстрілів зафіксовано 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя, жоден з мирних жителів не постраждав.
Окупанти 265 разів обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області07.09.24, 07:05 • 101103 перегляди