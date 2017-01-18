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Террориста "ЛНР" приговорили к 8 годам в Николаеве

Террориста "ЛНР" приговорили к 8 годам в Николаеве

Киев • УНН

 • 7614 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Районный суд Николаевской области приговорил к 8,5 годам лишения свободы боевика террористической организации "ЛНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что житель Николаева в 2014 году присоединился к боевикам "ЛНР". Сначала он находился в составе террористической группировки "управление гуманитарных операций", которая специализировалась на диверсиях против мирного населения под видом украинских подразделений. Затем боевик перешел в незаконное вооруженное формирование "батальон специального назначения "Вымпел", в котором принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Оперативники СБУ задержали боевика в ноябре 2015 года, когда он прибыл в родной город в "отпуск". Во время обысков по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили удостоверение террористической группировки, двухсотграммовую тротиловую шашку с двумя взрывателями и инструкцию по работе с взрывчатыми веществами.

Решением суда боевик был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263 УК Украины и осужден к 8,5 годам лишения свободы.

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