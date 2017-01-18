Терориста "ЛНР" засудили до 8 років у Миколаєві
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Районний суд Миколаївської області засудив до 8,5 років позбавлення волі бойовика терористичної організації "ЛНР". Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Співробітники спецслужби встановили, що житель Миколаєва у 2014 році приєднався до бойовиків "ЛНР". Спочатку він перебував у складі терористичного угруповання "управління гуманітарних операцій", що спеціалізувалося на диверсіях проти мирного населення під виглядом українських підрозділів. Потім бойовик перейшов до незаконного збройного формування "батальйон спеціального призначення "Вимпел", в якому брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.
Оперативники СБУ затримали бойовика у листопаді 2015 року, коли він прибув до рідного міста у "відпустку". Під час обшуків за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили посвідчення терористичного угруповання, двохсотграмову тротилову шашку з двома детонаторами та інструкцію стосовно роботи з вибуховими речовинами.
Рішенням суду бойовика було визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.258-3 та ч.1 ст.263 КК України і засуджено до 8,5 років позбавлення волі.