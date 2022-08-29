Террор в Энергодаре не прекращается: оккупанты вывезли в неизвестном направлении нескольких педагогов

Детали

По словам Орлова, террор в Энергодаре не прекращается, а только приобретает новые формы. В канун нового учебного года оккупанты начали запугивать работников образования.

Цитата

"Сегодня они забрали из собственных домов и увезли в неизвестном направлении несколько педагогов! Прошу всех педагогов быть осмотрительными. По возможности, выезжайте на подконтрольные Украине территории", - написал мэр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского назвали обстрел россией Энергодара организованным кровавым спектаклем