Террор в Энергодаре не прекращается: оккупанты вывезли в неизвестном направлении нескольких педагогов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Террор в Энергодаре не прекращается – сегодня они забрали из собственных домов и увезли в неизвестном направлении несколько педагогов. Об этом в Telegram сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает УНН.
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По словам Орлова, террор в Энергодаре не прекращается, а только приобретает новые формы. В канун нового учебного года оккупанты начали запугивать работников образования.
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"Сегодня они забрали из собственных домов и увезли в неизвестном направлении несколько педагогов! Прошу всех педагогов быть осмотрительными. По возможности, выезжайте на подконтрольные Украине территории", - написал мэр.
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