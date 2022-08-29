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Терор в Енергодарі не припиняється: окупанти вивезли у невідомому напрямку декількох педагогів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Терор в Енергодарі не припиняється - сьогодні вони забрали із власних домівок та повезли у невідомому напрямку декілька педагогів. Про це у Telegram повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, передає УНН.

Терор в Енергодарі не припиняється: окупанти вивезли у невідомому напрямку декількох педагогів

Деталі

За словами Орлова, терор в Енергодарі не припиняється, а тільки набуває нових форм. Напередодні нового навчального року окупанти розпочали залякувати працівників освіти.

Цитата

"Сьогодні вони забрали із власних домівок та повезли у невідомому напрямку декілька педагогів! Прошу всіх освітян бути обачними. За можливості, виїздіть на підконтрольні Україні території", - написав міський голова.

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