Тернопольскому прокурору объявили подозрение в убийстве мачехи

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 75733 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110771 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168947 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124169 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121449 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115052 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105995 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107371 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103823 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159567 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тернопольскому прокурору объявили подозрение в убийстве мачехи

Тернопольскому прокурору объявили подозрение в убийстве мачехи

Киев  •  УНН

 • 13388 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 4 апреля. УНН. Прокурору Тернопольской областной прокуратуры Игорю Чайке объявили подозрение в умышленном убийстве. Об этом корреспонденту УНН сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Ровенской области Людмила Суржук.

“Подозрение Игорю Чайке объявлено по части 1 ст.115 УК (умышленное убийство)”, — отметила она.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.

Сегодня в 20:30 в городском суде Ровно состоится заседание об избрании меры пресечения.

Как сообщал УНН, И.Чайку, прокурора Тернопольской прокуратуры, заподозрили в убийстве мачехи — адвоката в райцентре Дубно Виты Шаблий. В то же время, следствие называет мужчину виновным и в ранении родного отца — экс-начальника управления МВД Украины в Ровенской области Вячеслава Чайки.

Украинские Национальные Новости

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