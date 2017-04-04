Тернопольскому прокурору объявили подозрение в убийстве мачехи

“Подозрение Игорю Чайке объявлено по части 1 ст.115 УК (умышленное убийство)”, — отметила она.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.

Сегодня в 20:30 в городском суде Ровно состоится заседание об избрании меры пресечения.

Как сообщал УНН, И.Чайку, прокурора Тернопольской прокуратуры, заподозрили в убийстве мачехи — адвоката в райцентре Дубно Виты Шаблий. В то же время, следствие называет мужчину виновным и в ранении родного отца — экс-начальника управления МВД Украины в Ровенской области Вячеслава Чайки.