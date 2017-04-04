Тернопільському прокурору оголосили підозру у вбивстві мачухи
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 4 квітня. УНН. Прокурору Тернопільської обласної прокуратури Ігореві Чайці оголосили підозру в умисному вбивстві. Про це кореспонденту УНН повідомила керівник прес-служби прокуратури Рівненської області Людмила Суржук.
“Підозру Ігорю Чайці оголошено за частиною 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство)”, — зазначила вона.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.
Сьогодні о 20:30 в міському суді Рівного відбудеться засідання про обрання міри запобіжного заходу.
Як повідомляв УНН, І.Чайку, прокурора Тернопільської прокуратури, запідозрили у вбивстві мачухи — адвоката в райцентрі Дубно Віти Шаблій. Водночас, слідство називає чоловіка винним і у пораненні рідного батька — екс-начальника управління МВС України в Рівненській області В’ячеслава Чайки.