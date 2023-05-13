Тернопольщина: в результате вражеской атаки травмированы два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В результате вражеской атаки на Тернопольщину травмированы два человека. Об этом сообщили в Тернопольской областной военной администрации, пишет УНН.
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"Травмированы двое гражданских граждан. Предварительно осколочные ранения и ожоги.
Пострадавшие находятся в больничных учреждениях. Им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что есть попадания в складские помещения, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации.
На месте происшествия работают пожарные. Возгорание еще не ликвидировано полностью.
"Всю ночь на месте происшествия будут находиться специалисты.
Прошу всех жителей Тернопольщины ни в коем случае не находиться возле места возгорания. Напоминаю, - продолжается комендантский час!", - добавили в Тернопольской ОГА.
Также, городской голова Тернополя Сергей Надал сообщил о возгорании нежилого здания в городе.
"В Тернополе произошло возгорание нежилого здания. На месте работают спасатели. Оставайтесь в укрытиях до отбоя!", - написал Надал.
Напомним
Председатель облсовета Тернополя сообщил, что в городе есть прилет в промзону.