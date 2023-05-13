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Тернопольщина: в результате вражеской атаки травмированы два человека

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. В результате вражеской атаки на Тернопольщину травмированы два человека. Об этом сообщили в Тернопольской областной военной администрации, пишет УНН.

Цитата

"Травмированы двое гражданских граждан. Предварительно осколочные ранения и ожоги.

Пострадавшие находятся в больничных учреждениях. Им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении. 

Детали

Отмечается, что есть попадания в складские помещения, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации.

На месте происшествия работают пожарные. Возгорание еще не ликвидировано полностью.

"Всю ночь на месте происшествия будут находиться специалисты.

Прошу всех жителей Тернопольщины ни в коем случае не находиться возле места возгорания. Напоминаю, - продолжается комендантский час!", - добавили в Тернопольской ОГА.

Также, городской голова Тернополя Сергей Надал сообщил о возгорании нежилого здания в городе.

"В Тернополе произошло возгорание нежилого здания. На месте работают спасатели. Оставайтесь в укрытиях до отбоя!", - написал Надал.

Напомним

Председатель облсовета Тернополя сообщил, что в городе есть прилет в промзону.

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