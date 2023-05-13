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Тернопільщина: внаслідок ворожої атаки травмовані дві людини

Тернопільщина: внаслідок ворожої атаки травмовані дві людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Внаслідок ворожої атаки на Тернопільщину травмовані дві людини. Про це повідомили в Тернопільській обласній віськовій адміністрації, пише УНН.

Цитата

"Травмовані двоє цивільних громадян. Попередньо осколкові поранення та опіки.

Потерпілі перебувають у лікарняних закладах. Їм надається уся необхідна допомога", - йдеться в повідомленні. 

Деталі

Зазначається, що є влучання у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації.

На місці події працюють пожежники. Загорання ще не ліквідовано повністю.

"Усю ніч на місці події перебуватимуть спеціалісти.

Прошу усіх жителів Тернопільщини в жодному разі не перебувати біля місця загорання . Нагадую, - триває комендантська година!", - додали в Тернопільській ОВА.

Також, міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив про загоряння нежитлової будівлі в місті.

"У Тернополі сталося займання нежитлової будівлі. На місці працюють рятувальники. Залишайтеся в укриттях до відбою!", - написав Надал.

Нагадаємо

Голова облради Тернополя повідомив, що в місті є приліт в промзону.

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