Тернопільщина: внаслідок ворожої атаки травмовані дві людини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Внаслідок ворожої атаки на Тернопільщину травмовані дві людини. Про це повідомили в Тернопільській обласній віськовій адміністрації, пише УНН.
Цитата
"Травмовані двоє цивільних громадян. Попередньо осколкові поранення та опіки.
Потерпілі перебувають у лікарняних закладах. Їм надається уся необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що є влучання у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації.
На місці події працюють пожежники. Загорання ще не ліквідовано повністю.
"Усю ніч на місці події перебуватимуть спеціалісти.
Прошу усіх жителів Тернопільщини в жодному разі не перебувати біля місця загорання . Нагадую, - триває комендантська година!", - додали в Тернопільській ОВА.
Також, міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив про загоряння нежитлової будівлі в місті.
"У Тернополі сталося займання нежитлової будівлі. На місці працюють рятувальники. Залишайтеся в укриттях до відбою!", - написав Надал.
Нагадаємо
Голова облради Тернополя повідомив, що в місті є приліт в промзону.