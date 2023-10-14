В срочной эвакуации из Сектора Газа нуждаются 243 украинца - омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В срочной эвакуации из Сектора Газа нуждаются более 200 украинских женщин и детей. Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, который сейчас находится в столице Египта Каире, пишет УНН.
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“В результате нападения террористов ХАМАС на Израиль, в Секторе Газа остаются заблокированными гражданские граждане Украины. Ситуация там критическая. Люди без света, коммуникаций, в опасности. Поэтому сейчас в срочной эвакуации нуждаются 243 украинцы, а именно женщины и дети”, — отметил омбудсмен.
Лубинец подтвердил, что пункт пропуска “Рафах” между Египтом и Сектором Газы заблокирован.
“Сейчас я сотрудничаю с Национальной комиссией по правам человека Египта, чтобы как можно быстрее помочь гражданам Украины. В частности, провел встречу с Президентом комиссии Муширой Хаттаб. Основной вопрос — механизм возвращения домой украинцев”, — добавил омбудсмен.
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