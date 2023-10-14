Українські дипломати в Єгипті не підтверджують інформацію про відкриття КПП “Рафах” для пропуску іноземців із Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Посольство України в Єгипті поки що не підтверджує інформацію про відкриття пункту пропуску “Рафах” через який іноземці, у тому числі й українці, можуть покинути Газу. Про це з посиланням на представника дипмісії Владислава Рудика повідомляє “Суспільне”, пише УНН.
Цитата
“Посольство України в Єгипті уважно відстежує розвиток ситуації на предмет виникнення можливості для проведення евакуації, але при прийнятті рішень керується інформацією, що надходить від Координаційного штабу, створеного при МЗС Єгипту, з яким Посольство встановило постійний зв’язок. Станом на 13:30 (за місцевим часом — ред.) дані про відкриття „Рафаху“ Штаб наразі не підтверджує”, — зазначив представник посольства.
Нагадаємо
Раніше ЗМІ повідомляли, що Єгипет, Ізраїль та США погодилися дозволити іноземцям, які перебувають у Газі, проходити через пункт пропуску “Рафах” на кордоні до Єгипту.