Українські дипломати в Єгипті не підтверджують інформацію про відкриття КПП “Рафах” для пропуску іноземців із Гази

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“Посольство України в Єгипті уважно відстежує розвиток ситуації на предмет виникнення можливості для проведення евакуації, але при прийнятті рішень керується інформацією, що надходить від Координаційного штабу, створеного при МЗС Єгипту, з яким Посольство встановило постійний зв’язок. Станом на 13:30 (за місцевим часом — ред.) дані про відкриття „Рафаху“ Штаб наразі не підтверджує”, — зазначив представник посольства.

Нагадаємо

Раніше ЗМІ повідомляли, що Єгипет, Ізраїль та США погодилися дозволити іноземцям, які перебувають у Газі, проходити через пункт пропуску “Рафах” на кордоні до Єгипту.