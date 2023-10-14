Украинские дипломаты в Египте не подтверждают информацию об открытии КПП "Рафах" для пропуска иностранцев из Газы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Посольство Украины в Египте пока не подтверждает информацию об открытии пункта пропуска “Рафах” через который иностранцы, в том числе и украинцы, могут покинуть Газу. Об этом с ссылкой на представителя дипмиссии Владислава Рудыка сообщает “Суспільне”, пишет УНН.
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“Посольство Украины в Египте внимательно отслеживает развитие ситуации на предмет возникновения возможности для проведения эвакуации, но при принятии решений руководствуется информацией, поступающей от Координационного штаба, созданного при МИД Египта, с которым Посольство установило постоянную связь’. По состоянию на 13:30 (по местному времени — ред.) данные об открытии „Рафаха“ Штаб пока не подтверждает”, — отметил представитель посольства.
Напомним
Ранее СМИ сообщали, что Египет, Израиль и США согласились разрешить иностранцам, находящимся в Газе, проходить через пункт пропуска “Рафах” на границе в Египет.