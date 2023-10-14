AP: досягнуто угоди про дозвіл іноземцям залишити Газу

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У суботу чиновник заявив, що Ізраїль погодився утриматися від завдання ударів по районах, через які іноземці проходитимуть на шляху з заблокованого палестинського анклаву. Він сказав, що Катар також брав участь у переговорах, і учасники також отримали схвалення з боку палестинських угруповань бойовиків, ХАМАС та Ісламського джихаду.

Другий чиновник на єгипетській стороні контрольно-пропускного пункту "Рафах" повідомив, що вони отримали «інструкції» знову відкрити його в суботу вдень для іноземців, які прибувають із сектору Газа.

Перший чиновник повідомив, що переговори щодо дозволу доставки гуманітарної допомоги до Гази через контрольно-пропускний пункт все ще продовжуються.

Обидва чиновники говорили на умовах анонімності, оскільки вони не були уповноважені інформувати ЗМІ.

Контекст

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки, включаючи ракетні удари, з території сектору Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ почав завдавати повітряних ударів по угрупованню ХАМАС у секторі Гази. А також Ліваном після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном із сектором Гази.

Ізраїль завдав тисячі ударів по сектору Гази і закликав до евакуації людей у північній частині анклаву, що спонукало тисячі людей втікати.