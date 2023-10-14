AP: достигнуто соглашение о разрешении иностранцам покинуть Газу

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Киев • УНН

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Египет, Израиль и США согласились разрешить иностранцам, находящимся в Газе, проходить через пункт пропуска "Рафах" на границе в Египет, со ссылкой на высокопоставленного египетского чиновника в субботу сообщает AP, пишет УНН.

Детали

В субботу чиновник заявил, что Израиль согласился воздержаться от нанесения ударов по районам, через которые иностранцы будут проходить на пути из заблокированного палестинского анклава. Он сказал, что Катар также участвовал в переговорах, и участники также получили одобрение со стороны палестинских группировок боевиков, ХАМАС и Исламского джихада.

Второй чиновник на египетской стороне контрольно-пропускного пункта "Рафах" сообщил, что они получили «инструкции» вновь открыть его в субботу днем для иностранцев, прибывающих из сектора Газа.

Первый чиновник сообщил, что переговоры о разрешении доставки гуманитарной помощи в Газу через контрольно-пропускной пункт всё ещё продолжаются.

Оба чиновника говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены информировать СМИ.

Контекст

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ начал наносить воздушные удары по группировке ХАМАС в секторе Газа. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с сектором Газы.

Израиль нанёс тысячи ударов по сектору Газа и призвал к эвакуации людей в северной части анклава, что побудило тысячи людей бежать.

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