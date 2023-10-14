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Термінової евакуації з Сектора Гази потребують 243 українці – омбудсмен

Термінової евакуації з Сектора Гази потребують 243 українці – омбудсмен

Київ • УНН

 • 380322 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Термінової евакуації з Сектора Гази потребують більше 200 українських жінок та дітей. Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець, який нині перебуває у столиці Єгипту Каїрі, пише УНН.

Цитата

“Внаслідок нападу терористів ХАМАС на Ізраїль, у Секторі Газа залишаються заблокованими цивільні громадяни України. Ситуація там критична. Люди без світла, комунікацій, у небезпеці. Тому наразі термінової евакуації потребують 243 українці, а саме жінки та діти”, — зазначив омбудсмен.

Лубінець підтвердив, що пункт пропуску “Рафах” між Єгиптом та Сектором Гази заблокований.

“Наразі я співпрацюю з Національною комісією з прав людини Єгипту, аби якнайшвидше допомогти громадянам України. Зокрема, провів зустріч із Президенткою комісії Муширою Хаттаб. Основне питання — механізм повернення додому українців”, — додав омбудсмен.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські дипломати в Єгипті не підтверджують інформацію про відкриття КПП “Рафах” для пропуску іноземців із Гази

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