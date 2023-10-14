Термінової евакуації з Сектора Гази потребують 243 українці – омбудсмен

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“Внаслідок нападу терористів ХАМАС на Ізраїль, у Секторі Газа залишаються заблокованими цивільні громадяни України. Ситуація там критична. Люди без світла, комунікацій, у небезпеці. Тому наразі термінової евакуації потребують 243 українці, а саме жінки та діти”, — зазначив омбудсмен.

Лубінець підтвердив, що пункт пропуску “Рафах” між Єгиптом та Сектором Гази заблокований.

“Наразі я співпрацюю з Національною комісією з прав людини Єгипту, аби якнайшвидше допомогти громадянам України. Зокрема, провів зустріч із Президенткою комісії Муширою Хаттаб. Основне питання — механізм повернення додому українців”, — додав омбудсмен.

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