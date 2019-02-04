Термин "незаконная оккупация" Курил решили не использовать на митинге в Токио
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Организаторы ежегодного “Общенационального митинга за возвращение северных территорий”, как в Японии называют южную часть Курил, предстоящего в Токио 7 февраля, намерены избегать выражения “незаконная оккупация” и других терминов, которые могут оказать негативное воздействие на атмосферу переговоров с Россией. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на организаторов этого мероприятия, а также издание The Mainichi, передает УНН.
В то же время, по этим данным, над сценой митинга предполагается, как и прежде, вывесить огромный транспарант с надписью “Верните четыре северных острова!”
Такие мероприятия ежегодно готовятся канцелярией кабинета, общенациональным объединением губернаторов японских префектур, рядом других организаций. Они проводятся в память о первом российско-японском договоре 7 февраля 1855 года. Он зафиксировал границу таким образом, что в распоряжении Токио остались острова, на которые он претендует — Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряда мелких островков, которую японцы считают за один остров и называют Хабомаи. Этот договор утратил силу еще в XIX веке.
Предполагается, что на митинге, как и в прежние годы, выступит премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В последнее время он избегает выражения “незаконная оккупация северных территорий”. В то же время в ходе начавшейся в минувший понедельник нынешней сессии парламента Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется на всю южную часть Курил.
Как отмечал УНН, бывшие японские жители Курил остались разочарованными переговорами РФ и Японии.