Термін "незаконна окупація" Курил вирішили не використовувати на мітингу в Токіо

У той же час, за цими даними, над сценою мітингу передбачається, як і раніше, вивісити величезний транспарант з написом “Поверніть чотири північні острови!”

Такі заходи щорічно готуються канцелярією кабінету, загальнонаціональним об’єднанням губернаторів японських префектур, рядом інших організацій. Вони проводяться в пам’ять про перший російсько-японський договір 7 лютого 1855 року. Він зафіксував кордон таким чином, що в розпорядженні Токіо залишилися острови, на які він претендує — Ітуруп, Кунашир, Шикотан і гряда дрібних острівців, яку японці вважають за один острів і називають Хабомаї. Цей договір втратив чинність ще в XIX столітті.

Передбачається, що на мітингу, як і в попередні роки, виступить прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе. Останнім часом він уникає вираження “незаконна окупація північних територій”. У той же час в ході розпочатої в минулий понеділок нинішній сесії парламенту Абе заявив, що суверенітет Японії поширюється на всю південну частину Курил.

Як зазначав УНН, колишні японські жителі Курил залишилися розчарованими переговорами РФ і Японії.