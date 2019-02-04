Термін "незаконна окупація" Курил вирішили не використовувати на мітингу в Токіо
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Організатори щорічного “Загальнонаціонального мітингу за повернення північних територій”, як в Японії називають південну частину Курил, що має відбутися в Токіо 7 лютого, мають намір уникати вираження “незаконна окупація” та інших термінів, які можуть мати негативний вплив на атмосферу переговорів з Росією. Про це повідомило інформаційне агентство Kyodo з посиланням на організаторів цього заходу, а також видання The Mainichi, передає УНН.
У той же час, за цими даними, над сценою мітингу передбачається, як і раніше, вивісити величезний транспарант з написом “Поверніть чотири північні острови!”
Такі заходи щорічно готуються канцелярією кабінету, загальнонаціональним об’єднанням губернаторів японських префектур, рядом інших організацій. Вони проводяться в пам’ять про перший російсько-японський договір 7 лютого 1855 року. Він зафіксував кордон таким чином, що в розпорядженні Токіо залишилися острови, на які він претендує — Ітуруп, Кунашир, Шикотан і гряда дрібних острівців, яку японці вважають за один острів і називають Хабомаї. Цей договір втратив чинність ще в XIX столітті.
Передбачається, що на мітингу, як і в попередні роки, виступить прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе. Останнім часом він уникає вираження “незаконна окупація північних територій”. У той же час в ході розпочатої в минулий понеділок нинішній сесії парламенту Абе заявив, що суверенітет Японії поширюється на всю південну частину Курил.
Як зазначав УНН, колишні японські жителі Курил залишилися розчарованими переговорами РФ і Японії.