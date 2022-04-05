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Терехов заявил, что Харьков хорошо вооружен и подготовлен к обороне

Киев • УНН

 • 132839 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Мэр Харькова Игорь Терехов записал радиообращение к жителям города и заявил, что город хорошо вооружен и подготовлен к обороне, передает УНН.

Терехов заявил, что Харьков хорошо вооружен и подготовлен к обороне

Цитата

"Дорогие харьковчане! Понимаю ваше волнение, возникшее после сообщений в СМИ о возможном захвате Харькова! Но паника - это то, чего пытается от нас добиться наш враг. Харьков 24 февраля и Харьков 5 апреля это два разных города с точки зрения обороноспособности. Харьков хорошо вооружённый и хорошо подготовленный к обороне город", - сказал Терехов.

Детали

Он сказал, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, взять Харьков для оккупантов задача не разрешима.

"Вражеские оккупанты хотят посеять среди нас панику и деморализовать. Мы харьковчане не дадим им такой возможности", - добавил Терехов.

Дополнение

Российские оккупанты готовятся к атаке Харькова и украинских войск в зоне ООС.

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