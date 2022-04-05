Терехов заявив, що Харків добре озброєний та підготовлений до оборони

Цитата

"Дорогі харків'яни! Розумію ваше хвилювання, що виникло після повідомлень у ЗМІ про можливе захоплення Харкова! Але паніка - це те, чого намагається від нас домогтися наш ворог. Харків 24 лютого і Харків 5 квітня це два різних міста з точки зору обороноздатності. Харків добре озброєний і добре підготовлений до оборони міста", - сказав Терехов.

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Він сказав, що, за словами радника глави офісу президента Олексія Арестовича, взяти Харків для окупантів завдання неможливе.

"Ворожі окупанти хочуть посіяти серед нас паніку і деморалізувати. Ми харків'яни не дамо їм такої можливості", - додав Терехов.

Доповнення

Російські окупанти готуються до атаки Харкова та українських військ у зоні ООС.