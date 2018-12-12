Теракт в Страсбурге: количество пострадавших возросло

"Погибших трое, раненных 13, 8 в тяжолом состоянии", - сказано в сообщении.



Напомним, сейчас по предварительным данным, предоставленным на горячей линии Страсбурга, граждан Украины среди пострадавших нет.



Как сообщал УНН, во вторник вечером в центре французского города Страсбург, где проходит Рождественская ярмарка, началась стрельба. По обновленным на 2:20 по местному времени данным властей, известно как минимум о трех убитых и 12 раненых. Стрелок, 29-летний житель Страсбурга, который, как сообщается, известный общением с местными исламистскими кругами, находится в розыске.