Теракт в Страсбурзі: кількість постраждалих зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Кількість постраждалих в результаті теракту в Страсбурзі збільшилась до 13. Про це повідомляє УНН з посиланням на Agence France-Presse.
"Загиблих троє, поранених 13, 8 в тяжолом стані", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, зараз по попередніми даними, наданими на гарячій лінії Страсбурга, громадян України серед постраждалих немає.
Як повідомляв УНН, у вівторок ввечері в центрі французького міста Страсбург, де проходить Різдвяний ярмарок, почалася стрілянина. За оновленими на 2:20 за місцевим часом, відомо як мінімум про трьох убитих і 12 поранених. Стрілок, 29-річний житель Страсбурга, який, як повідомляється, відомий спілкуванням з місцевими ісламістськими колами, знаходиться в розшуку.