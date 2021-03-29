Теракт в Индонезии: взрыв в католической церкви осуществили супруги смертники

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 43891 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 62005 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107637 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143379 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194870 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193096 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279077 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 326689 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157836 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143136 просмотра

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Теракт в Индонезии: взрыв в католической церкви осуществили супруги смертники

Теракт в Индонезии: взрыв в католической церкви осуществили супруги смертники

Киев  •  УНН

 • 26644 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Террористы-смертники, устроившие нападение на католическую церковь в индонезийском городе Макассар (административный центр провинции Южный Сулавеси), оказались семейной парой, имевшей контакты с местной экстремистской группировкой “Джамаа аншарут даулах”. Об этом сообщается в распространенном в понедельник заявлении официального представителя полиции страны Арго Ювоно, пишет УНН со ссылкой также на местное издание Detik.

Детали

Мужчина и женщина, которых называют только по инициалам, “поженились шесть месяцев назад”, и “они состояли в связях с данной группировкой”, подчеркнул сотрудник правоохранительных органов. По его словам, “антитеррористическое подразделение проводит расследование, были задержаны несколько человек по подозрению в подготовке и организации нападения”.

Теракт

В результате взрыва около церкви в Макассаре в воскресенье 20 человек получили ранения, террористы умерли на месте. Правоохранительные органы в январе арестовали в этом городе около 20 человек, причастных к группировке “Джамаа аншарут даулах”, боевики которой ранее присягнули террористической организации “Исламское государство”. В 2018 местные экстремисты совершили одновременно несколько терактов во втором по величине городе страны Сурабая, в результате чего погибли 30 человек.

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