Теракт у Індонезії: вибух у католицькій церкві здійснило подружжя смертників

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Чоловік і жінка, яких називають тільки за ініціалами, “одружилися шість місяців тому”, і “вони перебували в зв’язках з даним угрупованням”, підкреслив співробітник правоохоронних органів. За його словами, “антитерористичний підрозділ проводить розслідування, були затримані декілька людей за підозрою в підготовці і організації нападу”.

Теракт

В результаті вибуху біля церкви в Макассарі в неділю 20 осіб отримали поранення, терористи померли на місці. Правоохоронні органи в січні заарештували в цьому місті близько 20 осіб, причетних до угруповання “Джамаа аншарут даулах”, бойовики якої раніше присягнули терористичній організації “Ісламська держава”. У 2018 місцеві екстремісти здійснили одночасно декілька терактів у другому за величиною місті країни Сурабая, в результаті чого загинули 30 осіб.